ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਹਾਲ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Published : November 23, 2025 at 1:21 PM IST
ਪਠਾਨਮਥਿੱਟਾ/ਕੇਰਲ: ਦੇਵਸਵਮ ਬੋਰਡ ਦੀ "ਅੰਨਦਾਨਮ" (ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ) ਸਹੂਲਤ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸੰਨੀਧਾਨਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਯੱਪਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਨਦਾਨਮ ਮੰਡਪ (ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ) ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੰਨਦਾਨਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਨਦਾਨਮ ਮੰਡਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਅੰਨਦਾਨਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਵੇਰੇ (ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ): ਉਪਮਾ, ਕਡਾਲਾ ਕਰੀ, ਸੁੱਕੂ ਕੌਫੀ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ।
- ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ (ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ): ਪੁਲਾਓ, ਦਾਲ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ (ਸ਼ਾਮ 6:45 ਵਜੇ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ): ਕਾਂਜੀ (ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਲੀਆ) ਅਤੇ ਪੁਝੁੱਕੂ (ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਟ੍ਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਰਵਿਲੱਕੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਨਦਾਨਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ 235 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਡਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਅੰਨਦਾਨਮ ਮੰਡਪਮ, ਮਲਿਕਪੁਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ RAF ਤਾਇਨਾਤ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਮ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬਿਜੂਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 140 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਨੀਧਾਨਮ ਵਿਖੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਟੀਮ CRPF ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀਧਾਨਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੂੱਟਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 32 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਟੀਮ (QRT) 24 ਘੰਟੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਮੰਡਲਾ-ਮਕਾਰਵਿਲੱਕੂ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅੱਪਡੇਟ
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮੰਡਲਾ-ਮਕਰਵਿਲੱਕੂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, 494,151 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, 72,037 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵਸਵਮ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਵਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਯੋਜਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਟ ਬੁਕਿੰਗ 5,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਵਾਸੋਮ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਵਾਸੋਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਨੀਧਾਨਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਲੱਕਲ ਵਿਖੇ ਸਪਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭੀੜ ਪਹਿਲਾਂ 5,000 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ।