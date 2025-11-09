ETV Bharat / bharat

'ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ', RSS ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

HINDU DHARMA IS NOT REGISTERED
MOHAN BHAGWAT (ANI ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 9, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਜ਼' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

'ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ "ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨ ਹਨ।"

'ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ'

ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ (ਦਾਨ) ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ? ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।"

'ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ'

ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ - ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਉਦੇਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ।"

ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।" "ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ," ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। "ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

TAGGED:

RSS
MOHAN BHAGWAT
LEGAL STATUS OF RSS
HINDU DHARMA
HINDU DHARMA IS NOT REGISTERED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ?

'ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.