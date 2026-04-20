ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 20, 2026 at 1:17 PM IST
ਭਾਰਤ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪਾਚਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਰਾਨ'
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਮੀਰ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ (ਮੱਖਣ, ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰੇ) ਨੇ ਪਾਚਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦਰ ਰਾਜ, ਕਹਾਣੀ ਦਰ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ
ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਿਆਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼-ਦਰ-ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
'ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸ਼ੂਗਰ'
ਡਾ. ਵੀ. ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ।
'ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ'
ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਫੋਰਟਿਸ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਰੈੱਡੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਨਾ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਏਆਈਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਾਪਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਚਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਪਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ GERD ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਚੈਤਰਾ ਜੈਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭਾਗੀਰਥ ਸੋਲੰਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੈਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੇਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ,ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਪੋਸ਼ਣ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਥ ਸਰਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "ਸ਼ੂਗਰ ਉਲਟਾਉਣ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ, ਕਸਰਤ ਰੁਟੀਨ, ਜਾਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੀਸੈਟ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰੀਵ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਖਮ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੂਖਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ "ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਣੀ" ਪੱਲਵੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ HbA1c ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਘੰਟੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਵਾਕਿੰਗ।
ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਰ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੁਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ?
ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਪਤਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਪ 5 ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਫੁੱਟਨੋਟ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 136 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲਗ ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਛਾਣ, ਭੂਗੋਲ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੇੜਾ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪਕਵਾਨ ਅਕਸਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਾਰ (ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ "ਖੰਡ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਰਗੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਚਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਟੀ" ਵਰਗੀ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭੋਜਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਜੈਵਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਚਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਐਪੀਜੇਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੱਲ ਲੱਭੋ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸਰਤ ਰੁਟੀਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਪਾਚਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਖੋਜ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੂ ਨੇਮਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੌਮਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।