ETV Bharat Interview: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਬੋਲੇ "ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : May 6, 2026 at 9:30 AM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ "ਘੱਟ ਉਮੀਦ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (HPC) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੇਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ, ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ...
ਸਵਾਲ: ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ: ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ 'ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ' ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ (ਲੱਦਾਖ) ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਹ, ਦਿੱਲੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਤਾ ਵਰਗਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ "ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ" ਕਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ NSA ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ "ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ" ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਇਹ ਇੱਕ "ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ" ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਹੇਠ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਤਣਾਅ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਜ਼ੰਸਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ₹850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਉੱਤਰ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (HPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ।
ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 22 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 'ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਸਵਾਲ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: 'ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ' ਅਤੇ 'ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ' ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਹੀ।
ਲੱਦਾਖ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (HPC) ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਲੇਹ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼" ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2019 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਲੇਹ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਲੱਦਾਖ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ (ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ) 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਡੀਏ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 90 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।