Safe Parks Save Lives: ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਿਸਕਦਾ ਬਚਪਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਰੂਰੀ?
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਬਚਪਨ, ਟੁੱਟੇ ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ...
Published : May 25, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 8:06 PM IST
ਜੈਪੁਰ/ਅਜਮੇਰ/ਕੋਟਾ: 29 ਮਾਰਚ 2026 ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀਕਰ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੀ ਦੁਪਿਹਰ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜੋ ਝੂਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਉਹੀ ਝੂਲਾ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਝੂਲਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਹਰਿਆਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪਤਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਝੂਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜੈਪੁਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਝੂਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਰਦ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਂਚ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਾਰਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ: ਜੈਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਬਕ
ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੰਟ
15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਰੁਣ ਪਥ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਝੂਲਾ
29 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਰਮਾਰਾ ਦੇ ਸਨਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਹਾਈਟ ਮੈਜੇਸਟੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਈ। ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਝੂਲੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਝੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਰਮਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੰਬਰ 17 ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੀ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਮਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਝੂਲਾ
4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਝੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਝੂਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਦੇਸ਼
- ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਮਦਾਦੇ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਤਾਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਂਤਾਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਏਅਰਪਲੇਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
- 21 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਸਲੈਬ ਹੇਠ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 32 ਸਾਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 'ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਾਰਡਨ' ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
- 10 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਝਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- 5 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾ ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੂਪਰੇਜ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 2 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੀਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
- 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਮੁਦੀਨਾਕੋਪਾ ਟ੍ਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ।
- 18 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਡਾਲਾ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਰਵੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 11 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਸਯਾਜੀਬਾਗ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਜੌਏ ਟ੍ਰੇਨ' ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਪਰਵਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਪੌਂਡਰਿਕ ਗਾਰਡਨ
ਲਗਭਗ 1.6 ਹੈਕਟੇਅਰ (16,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਮਲੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਏ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਉੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਂਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਕਰ
ਬਾਗ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਨ-ਸੈਨਚਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਗ਼ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ-ਕਮ-ਗਾਰਡ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਬਗੀਚਾ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਝੂਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਟੁੱਟੇ ਝੂਲੇ
ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੌੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਓਪਨ ਜਿਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਅਜਮੇਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੋਹਰ ਸੋਂਗਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਗਾਰਡਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜਿੰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗਾਰਡਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਟਾ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ, ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ, ਨਯਾਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ, ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਝੂਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਖਾਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਝੂਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਡਵਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਕੋਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 587 ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 47 ਹੋਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਹੱਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਿਮਾਰ
ਪਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹ "ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ" ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: