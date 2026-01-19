ETV Bharat / bharat

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ EPFO ​​ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ !

UPI ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂਬਰ EPFO ​​ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਯੋਗ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ EPFO ​​ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ! (@EPFO)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 19, 2026 at 5:06 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, EPFO ​​ਮੈਂਬਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ PF ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ EPF ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ EPFO ​​ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਯੋਗ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ UPI ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ PF ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂਬਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EPFO ​​ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, EPFO ​​ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ EPF ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਟੋ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਹੁਣ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। EPFO ​​ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਟੋ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ

UPI ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ EPFO ​​'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, EPFO ​​ਸਾਲਾਨਾ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ PF ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EPFO ​​ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ EPF ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ EPFO ​​ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, EPFO ​​ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਨੇ EPF ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

