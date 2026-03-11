ETV Bharat / bharat

ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 47 ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ?

ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 47 ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 12:52 PM IST

ਰੋਹਿਤ ਸੋਨੀ

ਉਤਰਾਖੰਡ : ਉਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 2026 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਧਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਧਾਮ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ 45 ਹੋਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ "ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ।

ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਣੇ 47 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਦਕਿ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੈਰਸੈਨ ਵਿੱਚ ਭਰਾਰਿਸੈਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹121.7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਮੇਤ 47 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (AIMIM) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਡਾ. ਇਲਿਆਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਮਾਮ ਡਾ. ਇਮਾਮ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਇਲਿਆਸੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਗੋਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਸਭਾ, ਗੰਗਾ ਸਭਾ, ਕੇਦਾਰ ਸਭਾ, ਬਦਰੀ-ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਦਰੀ ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਮੇਤ 47 ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਹੁਣ ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਮੇਤ 47 ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ"

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬਦਰੀ ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਸਮੇਤ 47 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

- ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਕੇਟੀਸੀ

ਇਹ 47 ਮੰਦਿਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

47 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ BKTC ਨੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਯੁਗੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ, ਨਰਸਿੰਘ ਮੰਦਿਰ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ, ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਕਾਲੀਮਠ ਮੰਦਿਰ, ਬ੍ਰਹਮਕਪਾਲ ਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ- ਬਦਰੀਨਾਥ, ਤਪਤ ਕੁੰਡ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਮਾਧੀ, ਮਦਮਹੇਸ਼ਵਰ, ਤੁੰਗਨਾਥ, ਕਾਲਾਧਿਆਰ, ਯੁਸ਼ਾਂਦਰੀ, ਯੁਸ਼ਦਰੀਨਾਥ, ਯੋਧੇਦਰੀਨਾਥ, ਆਦਿ ਬਦਰੀ, ਵ੍ਰਿਧਾ ਬਦਰੀ, ਮਾਤਾ ਮੂਰਤੀ ਮੰਦਿਰ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਮੰਦਿਰ, ਗੌਰੀ ਕੁੰਡ ਮੰਦਿਰ, ਆਦਿ ਕੇਦਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਪੰਜ ਸ਼ਿਲਾ ਬਦਰੀਨਾਥ (ਨਾਰਦ ਸ਼ਿਲਾ, ਨਰਸਿੰਘ ਸ਼ਿਲਾ, ਬਾਰਾਹੀ ਸ਼ਿਲਾ, ਗਰੁੜ ਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਸ਼ਿਲਾ), ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਧਾਰਾ, ਧਰਵਾਧਾਰਾ, ਦ੍ਰਵਧਾਰਾ, ਊਰਧਰਾ, ਦ੍ਰਵਧਾਰਾ) ਧਾਰਾ), ਉਖੀਮਠ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਾ ਮੰਦਿਰ, ਕਾਲੀਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਵਸੁਧਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

"ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

"ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ"

ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਮੇਤ 47 ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?

ਉਤਰਾਖੰਡ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਾਲਕੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 47 ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਡੋਲੀ, ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਘੋੜਾ-ਖੱਚਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਨਾਤਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ

ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਅਤੇ ਗੰਗੋਤਰੀ-ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ 47 ਹੋਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੀਕੇਟੀਸੀ 1939 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਦਰੀ-ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 2026 ਲਈ ₹121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।

