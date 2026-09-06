ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਰੇਲ ਦੇ 3 ਡੱਬੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਮਹਾਨੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 6, 2026 at 10:35 AM IST
ਭੋਜਪੁਰ/ਬਿਹਾਰ: ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ-ਦਾਨਾਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 15483 ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਨੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਵੇਰੇ 4:12 ਵਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਗਲਤ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ
ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਬਕਸਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਸਾਰਾਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਸਾਰਾਮ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਅਪ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪਹੀਏ, SLR ਬੋਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ AC ਕੋਚ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਘਨ
ਮਹਾਨੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਵੜਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਪ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਭੂਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਗਰੀਬ ਰਥ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਉਧਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਡੱਬੇ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਾਨਾਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਆਰਐਮ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਾਨਾਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
"ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੈਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਪ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਸਰਸਵਤੀ ਚੰਦਰ, ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ (ਹਾਜੀਪੁਰ)
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