ਲੁਟੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ,ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਸਣੇ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ।
Published : April 30, 2026 at 10:46 AM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ'
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
'ਗੰਨ ਪੁਆਂਇੰਟ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਲੁੱਟ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ।
'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛਾ'
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇਵਰਾਜ, ਵਾਸੀ ਪੌਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕ, ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਜੋ ਗੰਨ ਪੁਆਂਇੰਟ 'ਤੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਉਂਟਰ
ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਇੰਚਾਰਜ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੀੜਤ ਦੇਵਰਾਜ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਡੋਬਲ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਡੋਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।