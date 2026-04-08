ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ,ਜਾਣੋ ਸਮੀਕਰਣ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਬਰੀਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ?
Published : April 8, 2026 at 10:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 114 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ'
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 114 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 35 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਘੱਟ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 5.58 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 1.19 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
'ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਰਣਨੀਤੀ'
2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਰਣਨੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 58 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.92 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਵੋਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਾਰ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ "ਧੋਖਾਧੜੀ" ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਖੇਡ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋਗੇ?"
'ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਕੱਟ-ਮਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪਰਦੇ" ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ "ਜਵਾਬ ਦੇਣ" ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ'
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਗਣਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।