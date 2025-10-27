ETV Bharat / bharat

15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ SIR 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।

Election commission today press conference
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 27, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।"

10-15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।"

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (IIIDEM) ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ SIR

IIIDEM ਕਾਨਫਰੰਸ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ SIR ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਖਰੀ SIR ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਪੂਰਨ SIR ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ SIR ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

TAGGED:

ELECTION COMMISSION TODAY PC
15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR
SIR IN 10 TO 15 STATES
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Fatty Liver Disease

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਠੰਢ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣਾਓ ਸੌਖੇ ਤੇ ਅਸਾਨ ਢੰਗ

ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ WhatsApp ਮੈਸਿਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀਏ ? ਜਾਣੋ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅੰਜੀਰ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.