ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, SIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, SIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : February 16, 2026 at 10:28 AM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1. ਡਾ. ਸੇਫੌਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ 56-ਸਮਸੇਰਗੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ.), 2. ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾਸ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫਰੱਕਾ ਅਤੇ ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ., 55-ਫੱਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, 3. ਡਾਲੀਆ ਰੇ ਚੌਧਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਯਨਾਗੁਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ., 16-ਮਯਨਾਗੁਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, 4. ਐਸ.ਕੇ. ਮੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ, ਏ.ਡੀ.ਏ., ਸੂਤੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ. 5. ਸਤਿਆਜੀਤ ਦਾਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਓ.), 6. ਜੋਏਦੀਪ ਕੁੰਡੂ, ਐਫ.ਈ.ਓ., 139-ਕੈਨਿੰਗ ਪੁਰਬੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ. ਅਤੇ 7. ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਬਿਸਵਾਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ. 229-ਡੇਬਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (EROs) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (AEROs) ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।'