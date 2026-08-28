ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 43.71 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 16.23 ਲੱਖ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 28, 2026 at 3:02 PM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 43.71 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 16.23 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8,764 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 27.47 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ"
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1,363,250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 251,760 ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 27.47 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 44.23 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43.71 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਲੱਖ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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