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ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ: ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ELECTION COMMISSION ON FORM 6
ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 1:59 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'ਫਾਰਮ-6' ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ (declaration form) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਫਾਰਮ-6' ਦੇ ਅਸਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੀ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ (intensive revision) ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ECINET ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ SIR ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ECINET ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960' (Registration of Electors Rules, 1960) ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਫਾਰਮ 6' ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ SIR ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਵਧਿ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਫਾਰਮ 6 ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, 1960' ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ECINET) 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 'ਫਾਰਮ 6' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਫਾਰਮ 6' ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

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TAGGED:

EC WITHDWARS FORM 6 SIR DECLARATION
ELECTION COMMISSION ON FORM 6
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਪਤ
ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
FORM 6 IN STATES EXERCISE IS OVER

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