ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਬੰਧ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਹੈ।
Published : September 27, 2026 at 10:40 AM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
LIVE: Press Conference | Indira Bhawan, New Delhi https://t.co/fGqRz6JtQM— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2026
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸੰਧੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੇਡਰ ਦੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹਾਈਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਸੰਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ
ਭਾਗੀਰਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਨ।
A meeting of the Election Commission of India was held today, 26 September 2026, at 3:00 PM at Nirvachan Sadan, New Delhi.— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 26, 2026
Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi were present in today’s meeting.… pic.twitter.com/WZoqEIXVJq
ਸੰਧੂ ਨੇ 22,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,
ਸੰਧੂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਲੈਕ ਪੀਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।- ਨਰਿੰਦਰ ਸੇਠੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ -
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਰਧਾਮ ਆਲ ਵੈਦਰ ਰੋਡ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼-ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਜਮਰਾਣੀ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ
ਹੁਣ, ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੇਡਰ ਤੋਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੁੜਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1987 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁੜਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਬਣ ਗਈ।
ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਬੰਧ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।