ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : September 18, 2026 at 7:50 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (AITC) ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਰੂਪ ਰਾਏ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਜਵਾਬਦੇਹ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
'ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼'
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਐਮਸੀ ਧੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Election Commission of India issues Interim Order over AITC name and symbol matter; says, "Neither of the two groups led by Arup Roy (Petitioner) and other led by Mamata Banerjee (Respondent) shall be permitted to use the name of the party “All India Trinamool Congress”… pic.twitter.com/0oEfBOCrIF— ANI (@ANI) September 17, 2026
'ਉਪ-ਚੋਣਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ'
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨਗਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
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ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਡੇਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ, ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼, ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।