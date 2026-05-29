ETV Bharat / bharat

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਣਦ-ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

TWO OLD LADY FOUND DEAD DELHI
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 29, 2026 at 6:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਊ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ (ਲੱਗਭੱਗ 80 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ (ਲੱਗਭੱਗ 80 ਸਾਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਣਦ-ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਰੋਹਿਤ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉ ਸਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਦੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਟੀਮ, ਅਪਰਾਧ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇੱਕ CAT ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ ਅਣਵਿਆਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੋਜ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਇਨਹੇਲਰ ਉਸਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ।

ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਭੰਨਤੋੜ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜਨ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ (RML) ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

TWO OLD LADY FOUND DEAD DELHI
TWO OLD LADY FOUND DEAD
ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ
TWO OLD LADY FOUND DEAD DELHI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.