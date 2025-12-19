ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੇ 40 ਲੱਖ, ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਫਸਾਇਆ

ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੇ 40 ਲੱਖ, ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਫਸਾਇਆ
ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
Published : December 19, 2025 at 4:19 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲਾ:
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ'
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਪੰਡਿਤਵਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 68 ਸਾਲਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ:
ਮੁਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।- ਕੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏਐਸਪੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ -
40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ:
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।