ਖੇਤ 'ਚ ਵੜੀ ਮੱਝ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ

ਖੇਤ 'ਚ ਵੜੀ ਮੱਝ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ
ਮੱਝ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : March 5, 2026 at 6:43 PM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸਾਗਰ: ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਈ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੂਨੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੀਨਾ-ਸਾਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਮ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਵੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਤਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਖੁਰਾਈ ਦੇਹਾਤ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। 55 ਸਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਜੈਰਾਮ ਯਾਦਵ, ਕੇਦਾਰ ਯਾਦਵ, ਕਰਤਾਰ ਯਾਦਵ, ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਵੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਚੱਕਾਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬੀਨਾ-ਸਾਗਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੋਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਜਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਚੱਕਾਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਕਾਜਾਮ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੀਲੇਸ਼ ਤਾਮਰਾਕਰ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਮ
ਚੱਕਾਜਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੱਕਾਜਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਖੁਰਾਈ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਾਜਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।"