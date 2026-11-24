75 ਸਾਲਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਅਤੇ 63 ਸਾਲਾ ਸਬੀਨਾ ਲੈਣਗੇ ਫੇਰੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ
ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ 75 ਸਾਲਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਯੋਲੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ।
Published : November 24, 2026 at 4:14 PM IST
ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਅਨਜਾਣ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ 63 ਸਾਲਾ ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ 75 ਸਾਲਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਨਮ-ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੱਗਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਯੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਪਨਾ ਘਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 63 ਸਾਲਾ ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਜੇਹਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥੁਨਾਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 75 ਸਾਲਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸਨ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਦ
ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਜੇਹਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥੁਨਾਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦਯੋਲੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬੀਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 63 ਸਾਲਾ ਸਬੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ, ਉਸਦੀ ਰਾਹ ਭੁਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਦੇ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ, 2025 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਯੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ
ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ, ਦਯੋਲੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ।
ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ। - ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਦਯੋਲੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਯੋਲੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਯੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।