EL Nino ਕਰਕੇ 12.6% ਘੱਟ ਵਰ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ, 125 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 'ਸੁੱਕਾ' ਮਾਨਸੂਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹਾਲ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 28%, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 20% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : November 3, 2026 at 1:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (Samanvay Pandey/EB Prime Team): ਇਸ ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 12.6% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪਿੱਛੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਜੇਬ" ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਸੁੱਕੇ" ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ? 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ?
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 759.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ (LPA) 868.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 109.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (12.6%) ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 76% ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 74%। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 94% ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 97%।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 24% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 24% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 618.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 812.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ 194 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 10.81% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 10.81% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 810.66 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 1996 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ 908.88 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ 89.19% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10.81% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕੱਛ, ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪੂਰਬੀ-ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ
ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 15% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 949.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ, ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ 908.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 19% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 11% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ, ਰੇਵਾ, ਮਾਈਹਰ, ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ, ਸਿੱਧੀ, ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ, ਝਾਬੂਆ, ਸਿੰਗਰੌਲੀ, ਮੰਡਲਾ ਅਤੇ ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 17% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 17.76% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 346.97 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ 421.89 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 74.92 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 20 ਤੋਂ 50% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 676.76 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼, 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲਮ ਵਿੱਚ 28% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ
ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 28% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 1,367.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਔਸਤ 1,750 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਇਹ 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2026 ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2,200.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,090.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਡੁੱਕੀ ਵਿੱਚ 47% ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ 38% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲਾਪੁਝਾ ਵਿੱਚ 32% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਲੱਕੜ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਨੂਰ, ਕਾਸਰਗੋਡ, ਕੋਟਾਯਮ, ਕੋਝੀਕੋਡ, ਪਠਾਨਮਥਿੱਟਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ 1918 ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ 1918 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,104.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ 1,296.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ 1,324.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ 1,326.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 2016 ਵਿੱਚ 1,352.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 2002 ਵਿੱਚ 1,361.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 1952 ਵਿੱਚ 1,477.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 1986 ਵਿੱਚ 1,498.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ 1,498.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 19% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 804.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ 994.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਭਗ 19% ਘੱਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 39% ਘੱਟ, ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ 27% ਘੱਟ, ਕੋਂਕਣ-ਗੋਆ ਵਿੱਚ 15% ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 7% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਡ, ਹਿੰਗੋਲੀ, ਧਾਰਸ਼ਿਵ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 125 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ
ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 542 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ 716 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ 1918 ਵਿੱਚ 435.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 28%, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨੁਭਵ
NOAA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਿੰਨ "ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ" ਐਲ ਨੀਨੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1982-83, 1997-98, ਅਤੇ 2014-15 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਓਸ਼ੀਅਨਿਕ ਨੀਨੋ ਇੰਡੈਕਸ (RONI) 2°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ" ਐਲ ਨੀਨੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਅਸਮਾਨਤਾ, +2.5°C, 1982-83 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ 5 ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1982, 1987, 2002, 2009, ਅਤੇ 2015, ਜੋ ਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 2026 ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਕੇ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 75% ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ?
ਮਾਨਸੂਨ 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਤੱਟ 'ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੀਂਹ 11% ਘੱਟ ਸੀ। ਜੂਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ, 40% ਘੱਟ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 80% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮੌਸਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ "ਓਲਾ ਦੁਸ਼ਕਲ" (ਗਿੱਲਾ ਸੋਕਾ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।