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ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਯੇਸ਼ਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅੱਜ ਜੇਠ (ਅਤਿ-ਮਾਸਿਕ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ (ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਾਰੀਖ) ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

PACHANG
ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 11, 2026 at 6:30 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਜੂਨ, 2026, ਜੇਸ਼ਠ (ਅਧਿਕ) (ਜੈਸ਼ਠ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ (ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ) ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

11 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਾਸ: ਸੀਨੀਅਰ (ਹੋਰ)
  • ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗਾ: ਸ਼ੋਭਨ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੇਵਤੀ
  • ਕਰਨ: ਬਾਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:21:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ : ਸ਼ਾਮ 07:20:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 02:31
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 15:10
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 14:05 ਤੋਂ 15:50
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:21 ਤੋਂ 07:06 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੇਵਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਪੂਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
14:05 ਤੋਂ 15:50 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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