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ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਕਾਰ ਦੀ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, 8 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।

Horrific picture of a major accident in Kerala
ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 10:10 AM IST

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ਕੇਰਲ: ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੱਠ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕੈਪਮੰਗਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 66 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਦੇ ਪਨੰਬੀਕੁੰਨੂ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਐਨਏ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 11:42 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਾਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਗਈ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਫਸੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਲੇਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾ, ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮੁਰਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਮੰਗਲਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

TAGGED:

TAMIL NADU ENGINEERING STUDENTS
KERALAM TRAGIC ROAD ACCIDENT
ENGINEERING STUDENTS KILLED
ਅੱਠ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
8 TAMIL NADU ENGINEERING STUDENT

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