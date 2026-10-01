ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੋਗ
ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ 42 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।
Published : October 1, 2026 at 10:46 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੀਚ 'ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
'ਬੀਚ 'ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਗਏ ਸਨ'
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਨਰਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਮੁੰਡੇ, 17 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਦੀਘੀ ਕੋਸਟਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਚ 'ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਹਿ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
'ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਬੀਚ 'ਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਗਏ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਿਵੇਗਰ ਬੀਚ 'ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਬੀਚ 'ਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਵਰਧਨ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਵਰਧਨ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀਵਰਧਨ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
- ਰਾਜਵੀਰ ਵਹਿਲੇ
- ਸੋਹਮ ਭਡਵਾਲਕਰ
- ਕੌਸਤੁਭ ਡੋਂਡ
- ਯਸ਼ ਵਾਨਖੇੜੇ
- ਕੈਵਲਯ ਵਾਸ਼ੰਕਰ
- ਤਨਮਯ ਵਹਿਲੇ
- ਸੁਮਿਤ ਅਹੀਰੇ
- ਪ੍ਰਣਵ ਬਨਸੋਡੇ
'ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ'
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਿਨਰਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।