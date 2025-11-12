ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਅੱਠ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਅੱਠ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ।
Published : November 12, 2025 at 11:55 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਐਲਐਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ - ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 34 ਸਾਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਅਮਰੋਹਾ ਦੇ ਹਸਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਾਦ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੁਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਲੋਕੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੋ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕੀਤੇ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਵੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਨਾ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਦੇ ਇਕੌਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਚਿਕਨੀ ਪੁਰਵਾ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 35 ਸਾਲਾ ਬੈਟਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਿਕਸ਼ਾ (ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ) ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁੰਮਨ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਦਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।"
ਜੁੰਮਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪਤਨੀ ਤਨੂਜਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਦਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ।' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਨੂਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ।
ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਹਸਿਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ: "ਉਹ ਬੱਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ... ਉਹ ਬੱਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਮਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।"
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਮਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ, ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੌਮਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ 22 ਸਾਲਾ ਪੰਕਜ ਸੈਣੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਕਜ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 34 ਸਾਲਾ ਅਮਰ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ LNJP ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਟੈਟੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਂਥਰੋਪੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਪ (ਉਚਾਈ, ਭਾਰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ), ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ, ਪਿੰਜਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦਾਗ, ਟੈਟੂ, ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਛਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਓਡੋਨਟੋਲੋਜੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਖੂਨ, ਵਾਲ, ਨਹੁੰਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ (ਚਿਹਰਾ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ) ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ, ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਅਤੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡੀਐਨਏ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਅਣਪਛਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
- Lal Qila Bomb Blast: ਦਿੱਲੀ CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ,'ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ'
- ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਾਸਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਰਾਗਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
- 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ, ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਕੁੰਡਲੀ
- DELHI RED FORT BLAST UPDATE : ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਮੌਤਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦ