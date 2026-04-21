ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਆਂਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 106 ਆਂਡੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 21, 2026 at 3:24 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 'ਮੂਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅੰਕੜੇ-2025' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦਨ 2024-25 ਵਿੱਚ 14,911 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.44% ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਂਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧਤਾ 106 ਆਂਡੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 103 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਆਂਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 18.37% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 15.63% ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 12.98% ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪੰਜ ਆਂਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਂਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 64% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 44% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 10,380 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ 14,911 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ 12,598 ਕਰੋੜ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਕਯਾਰਡ ਪੋਲਟਰੀ ਨੇ 2,313 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਜੋੜੇ।

ਖਪਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧਤਾ 79 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 106 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਰਾਜ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 516 ਆਂਡੇ), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (510), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (302), ਹਰਿਆਣਾ (299), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (164) ਹੈ।

ਆਂਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ?

ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੀਡ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਪੋਲਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

