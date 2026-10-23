ਸੁੱਕੀ ਗੰਗਾ 'ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ
ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਸੁੱਕੀ ਗੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 6:39 PM IST
ਹਰਿਦੁਆਰ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੰਗਾ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਭੀੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਸਾਲ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਈ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ
ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਗਾ ਬੰਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
"ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਮਾਲਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਦਾਸ
ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਗੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ, ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਨਦੀ ਦਾ ਸੋਕਾ ਸਿੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਡਿਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-
"ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਗੰਗਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਸਿੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਡਿਤ ਦੀਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਤੀਰਥ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਫੁੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੌਣਕ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਪੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
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