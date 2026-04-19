ਈਨਾਡੂ ਦਾ ਅਸਰ: ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ, ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਊਡਫੰਡਿੰਗ,ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਟੀਕਾ ਮਿਲਿਆ
Published : April 19, 2026 at 8:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਊਡਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਐਟ੍ਰੋਫੀ (SMA Type 1) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਲਗੇਂਸਮਾ (Zolgensma) ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਸਾਲ ਜੀਓ।"
Promise Kept.— Lokesh Nara (@naralokesh) April 18, 2026
Punarvika's injection done today.
Live a 100 years Chitti Talli! pic.twitter.com/UnAxkAfChs
ਕੁਰਨੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਲਦੂਰਥੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੇਐਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ ਪਾਵਤੀ ਦੀ ਧੀ ਪੁਨਰਵਿਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਮਾਸਕੂਲਰ ਐਟ੍ਰੋਫੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹16 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ।"
ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਈਨਾਡੂ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੰਜੂਨਾਥ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਇਮਪੈਕਟ ਗੁਰੂ'(Impact Guru) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਊਡਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ₹6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਿਕਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।