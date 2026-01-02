IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਐਡਵਰਡ ਨਾਥਨ ਵਰਗੀਸ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਟੀਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਆਈਟੀ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ), ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ₹2.5 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕੇਜ
ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਡਵਰਡ ਨਾਥਨ ਵਰਗੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (2008) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, 21 ਸਾਲਾ ਬੀ.ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਡਵਰਡ ਨਾਥਨ ਵਰਗੀਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫਰਮ ਆਪਟੀਵਰ ਤੋਂ ₹2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ₹1.1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਗੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆਪਟੀਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਰਗੀਸ
ਵਰਗੀਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਡਵਰਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ₹2.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੱਕ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਰਗੀਸ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਵਿੱਚ 1100 ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ 558ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਰਡ ਨੇ CAT ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 99.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ IIT ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ।