22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਐਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲ ਰੈਂਕਿੰਗ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਕੂਲ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ 14 ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਣੋ।
Published : October 4, 2026 at 5:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: (EB Prime Team) : World Largest School Survey : ਹਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ, 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ' (EducationWorld India) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਰੈਂਕਿੰਗ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 34 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ
'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ 2026-27' ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 34 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਡੇਅ ਸਕੂਲ (ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ), ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ। ਡੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਹੋਸਟਲ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 23 ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਸਮਾਜਿਕ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ 29 ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 14 ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਅ ਸਕੂਲ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਡੇਅ ਸਕੂਲ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
14 ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹੜੇ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਖ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਲਿਆਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਟੌਪ 10 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਅ ਸਕੂਲ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੀਵੀਐਚਐਸਐਸ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਨਾਦੱਕਾਵੂ ਸਕੂਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀਬੀਆਰਐਮ ਸੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 19, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਸੂਰਜਮਲ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
'ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਡੇਅ ਸਕੂਲ' ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ?
ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਡੇਅ ਸਕੂਲ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਸੰਤ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਡੇਅ-ਕਮ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੇਲੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ' ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੂਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਮੇਓ ਕਾਲਜ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਦ ਦੂਨ ਸਕੂਲ, ਸੋਲਨ ਦੇ ਪਾਈਨਗਰੋਵ ਸਕੂਲ, ਚਿਤੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਚਿਨਮਯ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਦ ਸਿੰਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਹੀ ਸਿੰਧੀਆ ਕੰਨਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਹੀ ਵੈਲਹਮ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
'ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅ ਸਕੂਲ' ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 4 ਸਕੂਲ
ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 'ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅ ਸਕੂਲ' ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਓਬਰਾਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੇਬੀਸੀਐਨ (JBCN) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ (ਪਰੇਲ)। ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਥਿਤ 'ਪਾਥਵੇਜ਼ ਸਕੂਲ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲ ਰੈਂਕਿੰਗ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧੌਲਾ ਖੂੰਆਂ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲਸ ਸਕੂਲ, ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਰੇਡ ਹਾਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 4500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਵਨ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16-D ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 'ਗੌਰਮਿੰਟ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ' ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਡੇਅ ਸਕੂਲ' (ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ) ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਰਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ
ਏ.ਐਨ.ਆਈ. (ANI) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼' (Education World India School Rankings) ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ। 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 18,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ' ਦੇ ਦਿਲੀਪ ਠਾਕੋਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14.67 ਲੱਖ ਸਕੂਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ UDISE+ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ) ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਰੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੇ 24.72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.02 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।