ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ 4 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ((File photo))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 2, 2026 at 10:49 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੀਖਿਆ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ

ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ (IANS) ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਂ

ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਧਾਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ: ਵੇਦਾਂਤਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮੈਟਲ ਲਿਮਟਿਡ (VAML), ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (TSPL), ਮਾਲਕੋ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (MEL), ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ (VISL)।

