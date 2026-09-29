ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਨੀਲ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਦੂਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਇੰਦਰਨੀਲ ਸੇਨ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : September 29, 2026 at 2:10 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਨੀਲ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਨੀਲ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 15 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਨੀਲ ਸੇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਸਆਰਟ (ਮਹਾਨਿਰਬਾਨ ਰੋਡ ਮਾਸ ਆਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ) ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਯੂਨੈਸਕੋ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੇਨ ਜਾਂ ਮਾਸਆਰਟ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਾਸਆਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਮਾਸਆਰਟ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਆਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮਾਸ ਆਰਟ
ਮਹਾਂਨਿਰਬਾਨ ਰੋਡ ਮਾਸ ਆਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ "ਮਾਸ ਆਰਟ", ਈਡੀ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਨੀਲ ਸੇਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਧੂਛੰਦਾ ਸੇਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਕੀ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ?
ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੇਕਸੋ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ 24 ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ 'ਮਾਸ ਆਰਟ' ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਖਿਤਾਬ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਮੂਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਆਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਆਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ 24 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਪਾਸ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।
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