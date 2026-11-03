ICU ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ! ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ICU ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ।
Published : November 3, 2026 at 8:57 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਨਕਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ED ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਬਿਦਾਦੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੀਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਿਵੇਂ 'ਜ਼ੈਵੀਸੇਫ਼ਟਾ' ਅਤੇ 'ਐਂਬਲਾਵਿਓ' ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 'DM ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ' ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਬਰਾਮਦ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੱਖਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਦਾਦੀ ਅਤੇ ਦੋੱਦੇਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵਰਜ਼ਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
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