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4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

By election 2026
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2026 at 8:59 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਖਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ?

  • ਮਦੁਰੰਤਕਮ (SC) - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
  • ਧਾਰਾਪੁਰਮ (ਐਸ.ਸੀ.) - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
  • ਥਟਨਚਾਵਦੀ - ਪੁਡੂਚੇਰੀ
  • ਰੇਜੀਨਗਰ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
  • ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
  • ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ: ਨਗਾਓਂ - ਅਸਾਮ

ਜ਼ਿਮਨੀ-ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ - 9 ਸਤੰਬਰ, 2026
  • ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ - 16 ਸਤੰਬਰ
  • ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ - 17 ਸਤੰਬਰ
  • ਵੋਟਿੰਗ - 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ)
  • ਗਿਣਤੀ - 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)

ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਓਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਥੱਟਨਚਾਵੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਦੁਰੰਤਕਮ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾਪੁਰਮ (ਐਸਸੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਜੀਨਗਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਮਦੁਰੰਤਕਮ (SC) ਅਤੇ ਧਾਰਪੁਰਮ (SC) ਸੀਟਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਰਗਾਥਮ ਕੁਮਾਰਵੇਲ ਅਤੇ ਪੀ. ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਥੱਟਨਚਾਵੜੀ ਸੀਟ ਐਨ. ਰੰਗਾਸਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੇਜੀਨਗਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਿਊਤ ਬੋਰਡੋਲੋਈ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਓਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ।

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