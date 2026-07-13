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ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਲਾਸ਼ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ

ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Delhi women murder case
ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਲਾਸ਼ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 13, 2026 at 11:35 AM IST

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ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣਵਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਐਲਬੀਐਸ) ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਤਲ ਦੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਦੇਖੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਦਰਅਸਲ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੀਰਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਔਰਤ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਨੀਰਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਲਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਨੀਰਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਔਰਤ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਕਾਤਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ?

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

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