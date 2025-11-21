ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, 5.6 ਰਹੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਪਾਕਿ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Published : November 21, 2025 at 1:26 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 5.6 ਮਾਪੀ ਗਈ।
ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁੰਗੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 10:28 ਵਜੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੂਰਪੀਅਨ-ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
A 5.5-magnitude earthquake struck near Narsingdi, Bangladesh at 10:08:26 (UTC+05:30) today: United States Geological Survey (USGS Earthquake) pic.twitter.com/efJYPROHim— ANI (@ANI) November 21, 2025
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਦਾ, ਨਾਦੀਆ, ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲੱਗਭਗ 5.2 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਭੂਚਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੱਗਭਗ 1:59 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ 190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਭੂਚਾਲ ਸਵੇਰੇ 3:09 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸਟ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਮੈਂਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।