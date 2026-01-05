ETV Bharat / bharat

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

EARTHQUAKE IN ASSAM
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 5, 2026 at 10:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਹਾਟੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 5.1 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 4:17 ਵਜੇ ਆਇਆ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੱਧ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ

ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ, ਨਗਾਓਂ, ਪੂਰਬੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ, ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ, ਹੋਜਈ, ਦੀਮਾ ਹਸਾਓ, ਗੋਲਾਘਾਟ, ਜੋਰਹਾਟ, ਸਿਵਾਸਾਗਰ, ਚਰਾਈਦੇਓ, ਕਛਰ, ਕਰੀਮਗੰਜ, ਹੇਲਾਕਾਂਡੀ, ਧੂਬਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਸਲਮਾਰਾ-ਮਾਨਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਪਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦਾਰੰਗ, ਤਾਮੂਲਪੁਰ, ਸੋਨਿਤਪੁਰ, ਕਾਮਰੂਪ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਉਦਲਗੁੜੀ, ਨਲਬਾੜੀ, ਬਜਾਲੀ, ਬਾਰਪੇਟਾ, ਬਕਸਾ, ਚਿਰਾਂਗ, ਕੋਕਰਾਝਾਰ, ਬੋਂਗਾਈਗਾਂਵ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੱਧ-ਪੱਛਮੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੂਰੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਭੂਟਾਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ (ਐਨਸੀਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 3.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 3:33 ਵਜੇ 54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ।

TAGGED:

EARTHQUAKE
ASSAM MORIGAON EARTHQUAKE
ਅਸਾਮ
ਅਸਾਮ ਭੂਚਾਲ
ASSAM EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.