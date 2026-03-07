ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜੇ ਲੋਕ

ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜੇ ਲੋਕ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : March 7, 2026 at 10:06 AM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਸੀਕਰ: ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:33 ਵਜੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਦੰਤਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਟੂਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲਸਾਣਾ, ਕੋਚੋਰ, ਬਾਈ, ਖੋਰਾ, ਤੇਹਾਟ, ਬਸਦੀ ਕਲਾ, ਦੰਤਾ, ਖਚਾਰੀਆਵਾਸ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਢਿੰਗਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
EQ of M: 3.5, On: 07/03/2026 06:32:59 IST, Lat: 27.42 N, Long: 75.37 E, Depth: 5 Km, Location: Sikar, Rajasthan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) March 7, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/MHs0XCtMnA
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ
ਐਨਸੀਐਸ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 3.5 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੌਲੋਜੀ (ਐਨਸੀਐਸ) ਦੇ ਮਤਾਬਿਕ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 69 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਾਟੂਸ਼ਿਆਮਜੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾਅ
ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਪਨਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।