DUSU ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 40.46% ਵੋਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (DUSU) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਲੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : September 19, 2026 at 7:43 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ (DUSU) ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ DUSU ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸਾਰੇ 44 ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ EVM ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਅੱਠ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ
DUSU ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ।
4 ਕੇਂਦਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 20 ਉਮੀਦਵਾਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 20 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ DUSU ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜ, ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦੇ ਯਸ਼ ਡਾਬਾਸ, NSUI ਦੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੀਨਾ ਅਤੇ AISA-SFI ਦੀ ਅਨੰਨਿਆ ਰਤੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦੇ ਈਸ਼ੂ ਮੌਰਿਆ, NSUI ਦੇ ਵੀਰ ਚਤਰਥ ਅਤੇ AISA-SFI ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ABVP ਦੀ ਰੀਆ ਚਾਬਦੀ, NSUI ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਚੌਧਰੀ, AISA-SFI ਦੇ ਸਟੈਨਜ਼ਿਨ ਡੇਸਕੋਂਗ ਅਤੇ ASAP ਦੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਹਨ।
- ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦੇ ਲਕਸ਼ਯਰਾਜ ਸਿੰਘ, NSUI ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ AISA-SFI ਦੇ ਬੀ. ਪਾਰਿਜਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ
2025 ਦੀਆਂ DUSU ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 39.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 40.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅੱਠ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ EVM ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 52 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 195 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਲੂਸਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (DUSU) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਲੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗਡੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।