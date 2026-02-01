ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਬਜਟ; ਦੋ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਯੋਗੀ, ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : February 1, 2026 at 6:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2026 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਓਗੀ (KC Neogy), ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ (HN Bahuguna) ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਓਗੀ, ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਚੈੱਟੀ (R.K. Shanmukham Chetty) ਸਨ। ਦੂਜੇ ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਦਿਨ (18 ਅਗਸਤ, 1948 - 22 ਸਤੰਬਰ, 1948) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਯੋਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ 1979 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ (28 ਜੁਲਾਈ, 1979 - 25 ਅਕਤੂਬਰ, 1979) ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੂੰ ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਯੋਗੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ 25 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ, 1988 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।