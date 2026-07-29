'ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ', ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ

'ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ', ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।
Published : July 29, 2026 at 3:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਓਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
#WATCH | Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju objects and says, "...How can you say this? You are the LoP. On what basis are you saying this? Who told you this? What you said is wrong. I object, this should be expunged. Rahul Gandhi apologise...This is a serious… pic.twitter.com/UQnjMa3qBi— ANI (@ANI) July 29, 2026
'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ'
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਐਸਐਸ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ,ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਓਐਸਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨ, ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ' ਬਣ ਜਾਓ।"