'ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 540 ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ 815 ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਗੇ ?'
ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
Published : November 29, 2026 at 4:44 PM IST
ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ: ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਥਰੂਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 815 ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲਗਭਗ 540 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ, ਜਾਂ 'ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ' (Zero Hour) ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸਾ ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜਾਇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਚਿੰਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਬਹੁਮਤ) ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. (NCP) ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: