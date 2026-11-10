ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਡੀਯੂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਡੀਯੂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 10, 2026 at 1:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲਜ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲਜ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, 10 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ, ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਸਿਸਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਕਾਲਜ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੋਮ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਘਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ, ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
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