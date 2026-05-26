ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਬ੍ਹ

ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

ELECTRONICS PRICES UP
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 26, 2026 at 7:46 PM IST

4 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 10-30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1.5 ਟਨ ਦਾ 3-ਸਿਤਾਰਾ ਏਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹32,000-₹34,000 ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ₹37,000 ਤੋਂ ₹40,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,000-₹6,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 10-15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂਬਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪੀਵੀਸੀ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਭਾਟੀਆ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 20% ਤੋਂ 30% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੀਕਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫਰਿੱਜ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20% ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 10-15% ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹350 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ₹380-₹390 ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਿਨ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਜਿਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।”

ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਦਯਾ ਨੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ₹3,000-₹5,000 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RO ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹2,000-₹2,500 ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ₹3,000-₹3,500 ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਹਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 30-50% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

