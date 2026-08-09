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ਮੀਂਹ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਇਆ

ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਕਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

COMMUTERS
ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2026 at 4:05 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੈਪਿਡੋ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ

ਮੀਂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ) ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।

ਜਨਪਥ, ਸੀਪੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

"50 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 150 ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ"

ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਤਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 150 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੀਂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼ 2 ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ₹30 ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ₹100 ਲਏ। ਜੋ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ, ਮਯੂਰ ਕੁਡੂਪਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਬ ਜਾਂ ਆਟੋ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

"ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧਿਆ ਕਿਰਾਇਆ"

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਟਰੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਨਿਕੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹100 ਸੀ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ₹425 ਦੇਣੇ ਪਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਏਕਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਉਡ਼ੀਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।

ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਮੀਂਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟੋ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਕਿਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼, ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਧਨੰਜੈ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰੈਪਿਡੋ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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TAGGED:

AUTO FARE
RAIN AUTO FARE HIKE
ਆਟੋ ਕਿਰਾਇਆ
ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ
COMMUTERS

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