ਧੁੰਦ ਕਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : December 29, 2025 at 10:46 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਨੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (IGI) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
#WATCH दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के कारण, घने कोहरे की वजह से IGI एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स देरी से उड़ान भरेगी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 29, 2025
(वीडियो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है) pic.twitter.com/3r3kxPdNWb
ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ: ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੋਧਪੁਰ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर और कोहरे के कारण IGI एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स में देरी हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 29, 2025
(वीडियो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से है।) pic.twitter.com/2dj4AbX0SG
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਜਾਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट किया, " उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से, कुछ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो सकते हैं, जिससे देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरलाइन के ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनलों से अपडेट रहें, एयरपोर्ट पहुंचने और चेक-इन… pic.twitter.com/2MUNVuDuGS— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 29, 2025
ਰਾਜਧਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ
ਧੁੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਵੜਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (5 ਘੰਟੇ 34 ਮਿੰਟ), ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਤੇਜਸ ਰਾਜਧਾਨੀ (4 ਘੰਟੇ 33 ਮਿੰਟ), ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (4 ਘੰਟੇ 18 ਮਿੰਟ)। 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰਾਣਸੀ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (4 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ), ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (3 ਘੰਟੇ 18 ਮਿੰਟ), ਕਰਨਾਟਕ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (3 ਘੰਟੇ), ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (3 ਘੰਟੇ 41 ਮਿੰਟ)।
इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, " आज सुबह दिल्ली और हिंडन (एयरपोर्ट) में ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी में उतार-चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं, और जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं। हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और… pic.twitter.com/gicS3bRiHk— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 29, 2025
ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (2 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ), ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (2 ਘੰਟੇ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਨਾਗਪੁਰ ਏਸੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (1.5 ਘੰਟੇ), ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (1 ਘੰਟਾ)। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੁਰੰਤੋ 3 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਧਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਵੀ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
#WATCH दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के कारण, घने कोहरे की वजह से IGI एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स देरी से उड़ान भरेगी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 29, 2025
(वीडियो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है) pic.twitter.com/3r3kxPdNWb
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਠੰਢ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ
ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲਣ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੁੰਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।