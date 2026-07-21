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ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ-ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਉਡਾਣਾਂ ! ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ, GPS ਸਪੂਫਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

GULF FLIGHTS SUSPENSION DEMAND
ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 21, 2026 at 8:47 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਐਲਪੀਏ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਫਥਾਂਸਾ, ਸਵਿਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀਏ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ

ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਪਛਾਣ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ, ਜੀਪੀਐਸ ਸਪੂਫਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਮਿੰਗ (ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ), ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ALPA ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਭਾਰਤੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।"

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਚਾਲਨ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਢੁਕਵਾਂ ਯੁੱਧ-ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ALPA ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ DGCA ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਕਰਾਅ-ਖੇਤਰ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ALPA ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ DGCA ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਫੌਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖਮ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁੰਬਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ।"

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਵੱਈਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ, STIC ਟ੍ਰੈਵਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ 'ਤੇ ICC ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ALPA ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ-ਕਵਰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਓਵਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਦੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਜਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਜਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ, ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਰਦ ਪਨੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਸਪੂਫਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਮਿੰਗ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਖ਼ਤਰਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

TAGGED:

DUBAI ABU DHABI AVIATION RISK
US IRAN CONFLICT
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ
ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
GULF FLIGHTS SUSPENSION DEMAND

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