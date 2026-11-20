ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 100 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਜਾਣੋ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਪੁੜ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ISBT ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ 100 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ।
Published : November 20, 2026 at 4:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਾਪੁੜ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 7,088 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5,338 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ 1,750 ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ
100 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 50 ਨੌਂ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ 50 12 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
#WATCH दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ISBT कश्मीरी गेट पर 100 नई EV बसों का उद्घाटन किया; इसमें दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय बस सेवा भी शामिल है। pic.twitter.com/m4VwoJrvSu— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2026
ਪੂਰੀ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2028-29 ਤੱਕ 14,000 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028-29 ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਾਪੁੜ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਪੁੜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਬੱਸਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਹਾਪੁੜ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
#WATCH दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,"इस सीजन में जब हर जगह प्रदूषण एक मुख्य चर्चा का विषय है, दिल्ली सरकार पौने दो साल में दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आज हमने अपने परिवहन नेटवर्क में जो 100… https://t.co/SetTH29z8N pic.twitter.com/Mrq93Y4lf6— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2026
ਬੱਸਾਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਸਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:55 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 11:55 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:35 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਪੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:05 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:25 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਸਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਇਹ ਬੱਸ
ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ, ਡਾਬਰ, ਮੋਹਨ ਨਗਰ, ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਹਾਪੁਰ ਚੁੰਗੀ, ਆਈਐਮਐਸ ਕਾਲਜ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਦਾਸਨਾ), ਮਸੂਰੀ, ਛਿਜਰਸੀ, ਕੁਲਿਚ ਨਗਰ, ਪਿਲਖੁਆ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਪੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।