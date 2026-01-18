ETV Bharat / bharat

ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਪਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਕਾਰ

ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

SIRSA DRIVER WON 10 CRORE LOTTERY
ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 18, 2026 at 8:24 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 8:37 PM IST

ਸਿਰਸਾ/ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ, (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ (ਲੋਹੜੀ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬੰਪਰ 2026) ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਧੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੁਮਨ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਤਿਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਕਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਣਕ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ 327706 ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਦਕਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਕਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ"

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।"

ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭੀੜ

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੁਮਨ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਹਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦਪੁਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

