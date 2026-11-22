ਕਾਰ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ 3.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ, 25 ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 22, 2026 at 6:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ DRI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ (ਟੇਲ ਲੈਂਪ) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੇਪ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਿੰਨ ਪੈਕੇਟ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ DRI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ 'ਕੀਆ ਸੈਲਟੋਸ' (Kia Seltos) ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਪਤ ਖਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 25 ਸਲੈਬਾਂ (ਬਾਰ) ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। 2.98 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ 3.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਨਾ 24-ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਲੈਬਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਐਕਟ, 1962 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ 'ਕੀਆ ਸੈਲਟੋਸ' ਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ (ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਸਣੇ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮਸਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਇੱਟਾਂ (24-ਕੈਰੇਟ) ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 1,051 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮ ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਾਮਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (import documents) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। DRI ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 'ਅਰਾਈਵਲ ਟਰਮੀਨਲ' (ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। DRI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (judicial custody) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
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